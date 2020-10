Nathalie Marquay, son idylle avec Patrick Bruel : "Jean-Pierre Pernaut était au courant"

Nathalie Marquay va finir par faire des jalouses ! L'épouse de Jean-Pierre Pernaut se replonge ces derniers jours dans ses souvenirs de jeunesse, marqués par quelques histoires d'amour. Après avoir révélé qu'elle avait un temps fréquenté Pierre Cosso, l'inoubliable Philippe Berthier de La Boum 2, la jolie brune a confié mercredi 30 septembre 2020 dans Touche pas à mon poste qu'elle avait eu une relation avec une autre célébrité.

"Encore un autre ?", s'est d'ailleurs exclamé Cyril Hanouna avant que sa chroniqueuse n'en dise plus. "Ouais j'en ai encore un autre. Si je vous dis Casser la voix ?" Vous l'aurez compris, c'est donc avec Patrick Bruel que Nathalie Marquay a vécu une idylle, "il y a longtemps". "J'avais 23 ans", se souvient-elle, faisant savoir que leur couple avait tenu "à peine un mois", juste avant qu'elle ne parte aux Antilles. Ainsi, le chanteur et elle n'ont jamais été réellement amoureux. "Non parce que je savais que ce serait une histoire courte", précise-t-elle. Il n'empêche, elle lui porte encore beaucoup d'affection : "Mais c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, intelligent, c'est un amour."

Nathalie Marquay et Patrick Bruel se sont apparemment quittés en bons termes puisqu'ils ont plaisir à se recroiser, comme l'année dernière, lorsqu'ils étaient clients du même club de vacances. Rien de bien gênant pour le mari de l'ex-Miss France, qui "était au courant" de cette histoire passée. "Et puis j'ai vu ses enfants, c'est quelqu'un de super, Patrick", conclut la maman de Tom et Lou. "Y en a encore d'autres ?", lui demande à la fin Jean-Michel Maire, qui aurait peut-être bien aimé figurer parmi les conquêtes de sa voisine.

Mais ces années sont bel et bien révolues pour Nathalie puisqu'elle a trouvé son équilibre auprès de Jean-Pierre Pernaut, de dix-sept ans son aîné. Mariés depuis 2007, ils se sont rencontrés six ans plus tôt, en 2001, lors de l'élection Miss France 2002, alors que le présentateur du JT de TF1 s'était assis à côté d'elle dans le public.