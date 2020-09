Nathalie Marquay : Ses drôles de confidences sur l'un de ses célèbres ex

L'émission L'amour est dans le pré a le chic pour nous replonger dans nos propres souvenirs amoureux, même s'il y en a certains qu'on aurait préféré oublier. C'est le cas de Nathalie Marquay. Dans Touche pas à mon poste mardi 29 septembre 2020, autour d'un débat sur l'émission romantique et champêtre, l'ancienne reine de beauté a justement été interrogée sur "les moments de solitude" qu'elle a pu connaître avant de trouver l'amour, le vrai, avec Jean-Pierre Pernaut. "Oui bah c'était un premier rendez-vous amoureux justement, pas avec Jean-Pierre Pernaut, c'était juste avec lui, avec Pierre Cosso", a-t-elle révélé, suscitant la surprise sur le plateau.

"Non, t'es sortie avec Pierre Cosso ?! Scoop, Nathalie Marquay est sortie avec Pierre Cosso de La Boum 2", répète alors Cyril Hanouna, qui n'en revient pas. Et sa chroniqueuse de préciser, tout en racontant leur premier date raté : "Pendant plus d'un an oui. Il était très très bien, et donc il m'invite au restaurant, et à un moment, j'ai une de mes couronnes qui a sauté, j'ai dû la sortir discrètement et puis la cacher. Je n'osais plus rire aux éclats, c'était horrible." Un souvenir qui a beaucoup amusé le reste de l'équipe de Touche pas à mon poste.

Si depuis, Nathalie Marquay a trouvé son équilibre avec le futur ex-présentateur de TF1, avec qui elle a eu deux enfants, Lou (17 ans) et Tom (16 ans), Pierre Cosso est loin d'être resté sur la touche. L'interprète de Philippe Berthier qui faisait le battre le coeur de Vic jouée par Sophie Marceau, ainsi que ceux de toutes les adolescentes de l'époque, est lui aussi papa de deux enfants, Lino et Noa, nés de deux mères différentes. Il vit désormais à Tahiti où il poursuit une carrière de musicien. Il est même devenu une personnalité très connue de l'île après avoir longtemps joui d'une grande notoriété en Italie grâce à la série Anna e i cinque, ainsi qu'à sa participation en 2016 à Ballando con le stelle, version italienne de Danse avec les stars. Il est même aux commandes de son groupe Cosso & Co et envisageait de partir en tournée en Europe avant l'épidémie de coronavirus.