Nathalie Marquay maman lionne : elle insulte une prof de sa fille Lou

Depuis plusieurs jours, Sylvain, un professeur des écoles, fait la Une des médias bien malgré lui. Et pour cause, il risque bien de se voir retirer son droit d'enseigner par l'Inspection académique... à cause de ses tatouages. Ces derniers recouvrent entièrement son corps ainsi que son visage, et même se yeux. Résultat, certains parents se sont plaints, avançant qu'il ferait peur aux enfants. Pourtant, professeur depuis 12 ans, Sylvain, aussi connu sous le pseudonyme Freaky Hoody, ne peut déjà plus exercer en maternelle depuis l'année dernière.

Cyril Hanouna s'est emparé de cette affaire et a convié Sylvain dans son émission Touche pas à mon poste jeudi 24 septembre 2020. Avant d'écouter son témoignage, l'animateur a d'abord souhaité prendre la température auprès de ses chroniqueurs, lesquels étaient partagés entre le laisser enseigner ou non. Mais pour Nathalie Marquay, qui remplaçait Kelly Vedovelli ce jour-là, "il n'y aurait pas eu de soucis avec (ses) enfants", Lou (17 ans) et Tom (16 ans).

Il faut dire que l'épouse de Jean-Pierre Pernaut sait que l'habit ne fait pas le moine. C'est sa fille qui l'a constaté de la pire des manières comme sa mère l'a confié. "J'ai ma fille qui avait une prof d'histoire-géo il y a deux ans. Elle était tirée à quatre épingles, toute jolie tout ça. Et c'était une vraie s****e avec ma fille. Vraiment, une vraie s****e", explose-t-elle en repensant à cette professeur qui, selon elle est "une anti-Pernaut". "J'espère qu'elle m'entend ! Elle fracassait tout le temps ma fille et d'ailleurs, je lui ai interdit d'aller en cours d'histoire-géo", a ensuite révélé Nathalie Marquay.

Enfin, pour en revenir à Sylvain l'enseignant tatoué, elle a estimé qu'il partage avec son combat "une bonne leçon de tolérance".