Nathalie Marquay femme vénale ? Sa réponse aux "mauvaises langues"

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut s'aiment comme au premier jour. La belle brune de 53 ans qui a été élue Miss France 1987 et le présentateur de 70 ans - qui va céder son siège au 13h de TF1 le 18 décembre prochain - sont en couple depuis dix-huit ans et mariés depuis treize ans. Un amour inconditionnel sur lequel l'ancienne reine de beauté s'est confiée auprès de nos confrères de Gala.

Aujourd'hui encore, Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut sont "extrêmement complices". Et la maman de Lou (née en 2002) et Tom (né en 2003) sait que c'est une "chance inouïe". "Notre amour est encore plus puissant qu'au début. Dès que je l'ai rencontré, je savais que ce serait l'homme de ma vie. Je me souviens des mauvaises langues de l'époque qui affirmaient que j'étais avec Jean-Pierre pour son argent, pour le côté médiatique, mais nous sommes toujours ensemble, dix-huit ans plus tard. Et nous sommes plus que jamais heureux et amoureux", a-t-elle confié.

Nathalie Marquay n'a pas manqué d'évoquer leur différence d'âge qui avait aussi beaucoup fait parler à l'époque. "Il n'y a pas d'âge en amour, regardez Emmanuel et Brigitte Macron : leur histoire est surprenante, c'est un beau parcours pour tous les deux", a-t-elle fait remarquer. Si elle a toujours été comblée avec Jean-Pierre Pernaut, elle ne cache pas que leur idylle l'a empêchée de réaliser certains projets : "Pendant dix ans, ça a été un frein et Jean-Pierre en a toujours été désolé. Vraiment. Il ressentait mon mal-être. Quand je voulais passer un casting sur France 2, j'étais trop TF1 et quand c'était pour TF1, on me répondait souvent que ce n'était pas possible, car cela pouvait être interprété comme du favoritisme." Mais depuis deux ans, elle a remarqué un changement. Elle a eu l'occasion de faire ses preuves au théâtre. "Par ailleurs, la chaîne C8 m'a ouvert grand ses portes et notamment Cyril Hanouna. Je vais travailler sur TPMP le vendredi avec Valérie Bénaïm et je leur en suis vraiment reconnaissante. Je ne manque pas d'activités", a-t-elle conclu.

L'intégralité de l'interview de Nathalie Marquay est à retrouver dans le magazine Gala du 24 septembre 2020.