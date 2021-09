Nathalie Marquay et Geneviève de Fontenay réconciliées ? Elles se parlent enfin sur TPMP

Nathalie Marquay était l'invitée de Touche pas à mon poste, ce jeudi 16 septembre. L'émission, présentée par Bernard Montiel, est revenue sur la querelle lancée par Geneviève de Fontenay, autour de l'élection de Miss France 1987, en présence d'Hubert Guérin, un collaborateur de la dame au chapeau. Pour rappel, dans L'Instant de Luxe, en début de semaine, Geneviève de Fontenay avait laissé entendre que Nathalie Marquay avait été élue au détriment de Miss Réunion, Joëlle Ramyead. Bernard Montiel a appelé l'octogénaire et en a profité pour tenter de la réconcilier avec son ancienne protégée. Les deux femmes sont en froid depuis des années, à cause d'une vieille rumeur concernant Nathalie Marquay et Arnaud Ducruet, lorsqu'ils participaient à La Ferme Célébrités sur TF1.

Bernard Montiel a tendu son téléphone portable à l'épouse de Jean-Pierre Pernaut, pour qu'elle puisse s'expliquer avec Geneviève de Fontenay directement et mettre les choses au clair. "On vous aime toutes les deux et ça nous fait de la peine", a lancé le présentateur qui remplace Cyril Hanouna et est proche de la dame au chapeau. "Je suis très contente de vous entendre de nouveau. Vous savez que pour moi vous avez été une deuxième mère. D'ailleurs, j'ai tout un chapitre sur vous dans mon livre et je n'y dis que du bien", raconte l'auteure de Moi, j'y crois (Ed. Guy Trédaniel).

La maman de Lou et Tom (21 et 17 ans) a ensuite rappelé les attaques de Geneviève de Fontenay et les raisons de leur inimitié. Au bout du fil, la grand-mère d'Adèle et Agathe de Fontenay ne semblait pas se souvenir des piques lancées à la jolie brune. Elle a rétorqué : "Je vous ai envoyé un message lorsque votre mari a été opéré. J'ai écrit un livre avec Sylvie Tellier dans lequel je dis que vous étiez un rayon de soleil, on avait fait un voyage aux Etats-Unis !"

Si Geneviève de Fontenay a clairement dit que l'élection de Nathalie Marquay, en décembre 1986, n'avait pas été truquée, elle ne s'est pas excusée auprès d'elle pour ses accusations. Les deux femmes semblent, malgré tout, sur la voie de la réconciliation et cela, grâce à Bernard Montiel.