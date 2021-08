Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay : Leur fils Tom bronzé et tout en muscles, il en met plein la vue

Nathalie Marquay a certainement donné un coup de chaud à ses abonnés Instagram ce vendredi 6 août 2021. En vacances en famille, elle n'a pas décidé de se mettre en avant, elle qui a toujours une silhouette athlétique à 54 ans, puisqu'elle a préféré relayer une photo de son fils Tom (17 ans).

Via la story de sa célèbre maman, l'adolescent a été immortalisé en maillot de bain et torse nu sur un rocher, en train de parfaire son bronzage. L'occasion alors de constater que Tom entretient une forme physique olympique, avec des abdos saillants (voir diaporama). De quoi faire des jaloux ! "Mon amour de fils", a commenté avec fierté notre Miss France 1987.

L'allure d'athlète du fils de Jean-Pierre Pernaut n'a toutefois rien de bien étonnant lorsqu'on sait qu'il est un sportif aguerri, se passionnant pour la course automobile depuis un petit moment maintenant. Il a même d'ores et déjà remporté plusieurs trophées, notamment lors du Trophée Andros, championnat automobile de type rallycross sur glace, disputé en France depuis 1990. Cette passion, Tom la partage avec plusieurs membres de sa famille, à commencer par son père et son demi-frère Olivier. Ce dernier est pilote automobile et a lui aussi participé à plusieurs reprises au Trophée Andros.

Du côté de sa vie privée, Tom Pernaut se fait en revanche plus discret, ne s'exposant qu'à de très rares occasions sur ses réseaux sociaux, contrairement à sa grande soeur Lou (18 ans) devenue une pro d'Instagram et TikTok. La jolie brune y partage son quotidien, mais aussi ses histoires de coeur. Ses abonnés n'ont par exemple rien manqué de ses ruptures et réconciliations avec son petit ami de longue date, Arthur.