Nathalie Marquay en sous-vêtements en dentelle : une bombe de 53 ans au corps bluffant

Maëva Coucke, Lola Dubini, Anaïs Grangerac, Linda Hardy, Nathalie Marquay et Inès Vandamme ont vécu une aventure intense dans Stars à nu. Toutes ont accepté de se dénuder pour inciter les femmes à se faire dépister pour que leur cancer féminin, si elles en ont un sans le savoir, soit pris en charge à temps. Les candidates ont eu trois semaines pour se préparer au grand show du Lido et ont notamment dû se mettre en sous-vêtements. L'occasion pour les téléspectateurs de voir que l'épouse de Jean-Pierre Pernaut a une silhouette de rêve.

"Il faut que ce soit encore plus sexy, plus sensuel", a prévenu Chris Marques. Cette année, le niveau est en effet monté d'un cran. Mais on ne se met pas à nu devant des milliers de personnes du jour au lendemain. Cela demande du temps et de passer par plusieurs étapes afin de se sentir plus à l'aise et mieux dans sa peau. De prime abord, le chorégraphe et juré de Danse avec les stars a voulu savoir ce qui pouvait les empêcher de se dénuder. Après avoir revêtu la lingerie de leur choix, toutes ont témoigné.

Nathalie Marquay a ouvert le bal en lingerie deux-pièces rouge. Dès que la belle brune de 53 ans a ôté son peignoir, la réaction des filles et de Chris Marques a été immédiate. Toutes ont été impressionnées par sa silhouette parfaite et athlétique.

"Pourquoi se cacher ? On a tous un corps mais, le principal, c'est son âme, franchement. C'est son âme qu'il faut soigner pour pouvoir se regarder dans un miroir", a lancé la maman de Lou (18 ans) et Tom, très à l'aise d'être en sous-vêtements. Nathalie Marquay a ensuite expliqué pour quelle raison elle n'avait pas hésité à se dévoiler en petite tenue : "Après avoir été Miss France, c'est vrai que j'avais un corps sublimissime. Mais là, je m'en fous des transformations. J'ai vécu, on est comme on est. Ce qui est génial c'est que je puisse vieillir. A 30 ans j'ai eu ma leucémie, je ne pensais pas que je serais encore là à 53 ans."

Interrogée par nos confrères de TV Mag, Nathalie Marquay a dévoilé le secret de son corps de rêve. "Je ne fais pas de sport, je précise ! Je fais juste de grandes marches avec nos chiens. Mais j'ai une bonne hygiène de vie, c'est important, d'autant que, et je n'ai pas la honte de le dire, je suis ménopausée depuis quelques années. Le seul écart que je m'accorde c'est un peu de chocolat le soir."