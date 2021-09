Cyril Hanouna absent de Touche pas à mon Poste : la raison dévoilée

Les fans de Touche pas à mon poste se divertiront sans leur présentateur favori. Cyril Hanouna a annoncé qu'il sera absent les 15 et 16 septembre. Sur le plateau de TPMP, le trublion du PAF a expliqué que c'est Kippour, le Jour du Grand Pardon pour les personnes de confession juive. Une fête très importante que Cyril Hanouna ne veut absolument pas manquer et qui l'empêchera donc d'assurer la présentation de son émission. "Y'a deux jours dans l'année où je ne suis pas là : c'est le Jour du Grand Pardon", a-t-il déclaré devant son équipe de chroniqueurs.

"C'est à dire que tu peux faire des conneries toutes l'année et que tu as deux jours pour te faire pardonner ! Pendant Kippour, tu n'as pas le droit de travailler, d'allumer la lumière, de manger, de boire. Il y en a même qui font le jeûne de la parole ! Tu dois aller prier à la synagogue et tu n'as pas le droit de toucher d'argent. Ce qui me pose problème !", a développé Cyril Hanouna, face à ses collègues, hilares. Valérie Benaim, également de confession juive, a ajouté que le Yom Kippour est l'occasion de demander pardon aux personnes que l'on a pu offenser par le passé.