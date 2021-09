Matthieu Delormeau en couple : Cyril Hanouna vend la mèche dans TPMP !

Après un an d'absence autour de la table de Touche pas à mon poste, Matthieu Delormeau a fait son come-back lundi 30 août dernier. Le chroniqueur de 47 ans a ainsi retrouvé tous ses collègues ainsi que Cyril Hanouna, lequel a déjà repris sa bonne (ou mauvaise) habitude de se mêler de sa vie privée. En effet, ce jeudi 2 septembre 2021 en début d'émission, l'animateur a fait une confidence sur la vie sentimentale de Matthieu Delormeau qui n'est pas passée inaperçue.

Alors que le chroniqueur souhaitait partager une anecdote sur un souvenir de rentrée des classes et qu'il s'est adressé à Cyril Hanouna en l'appelant "mon coeur", l'animateur de C8 a laissé échapper qu'il était en couple ! "Non non, on arrête avec ça. Vous êtes maqué !", a-t-il déclaré pour stopper les élans d'amour de Matthieu Delormeau. Une révélation inattendue qui a quelque peu gêné le principal intéressé. "Ah non... Qu'est-ce qu'on s'est dit ensemble ?", lui a-t-il alors répliqué avant d'être coupé par les applaudissements du public.

Un léger malaise qui a poussé Cyril Hanouna a rapidement se rattraper... à sa manière : "Ce n'est pas vrai. Quand on dit qu'on est maqué, ça veut dire qu'il a mangé au McDo". Pas sûr toutefois que cela ait suffi à convaincre les téléspectateurs mais Matthieu Delormeau a en tout cas fini de balayer ce sujet d'un revers de la main en enchaînant avec sa fameuse anecdote.

Rappelons qu'aux dernières nouvelles, Matthieu Delormeau était célibataire. C'est ce qu'il avait avoué en janvier 2020, quelques mois seulement après s'être pourtant affiché avec un mystérieux homme sur ses réseaux sociaux. "C'est l'ami d'un ami. On s'était déjà un petit peu chinés. Et c'est compliqué pour lui parce qu'il n'a pas encore vraiment dit son homosexualité à toute sa famille", confiait-il à l'époque sur le plateau de Touche pas à mon poste. Malheureusement, leur idylle n'aura pas duré longtemps...