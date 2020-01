Matthieu Delormeau est-il toujours en couple ? Sa réponse !

La vie amoureuse des chroniqueurs constitue décidément un sujet croustillant pour Cyril Hanouna. Dans Touche pas à mon poste, les indiscrétions vont bon train. En début de semaine, Ayem Nour attirait tous les regards sur elle pour sa première dans l'émission de C8 et en disait plus sur sa situation sentimentale. Mercredi 8 janvier 2020, ce fut au tour de Matthieu Delormeau d'être confronté aux questions de Baba. "Matthieu Delormeau, la question que tout le monde se pose. 2020, êtes-vous célibataire ou êtes-vous en couple ?", lui-a-t-il demandé. Pris au dépourvu, le principal intéressé a eu du mal à formuler sa réponse. "Euh... Là... Poum poum poum poum... Vous savez ce que l'on dit : 'L'amour, quand on ne sait pas, c'est déjà qu'on sait.' Euh... Voilà."

Pour se dépêtrer de ce mauvais pas, Matthieu Delormeau poursuit en évoquant ses résolutions pour la nouvelle année. "Là, c'est... Je n'ai jamais été aussi en forme. Je suis bien et tout ça, et là, je suis prêt à vivre l'amour. J'ai plein de résolutions : un peu de yoga pour me calmer, l'amour (...), ciné-théâtre et puis j'ai l'impression que l'avenir s'ouvre." Pour finalement conclure en avouant ce qu'on avait déjà deviné... il est un coeur à prendre. "Non, mais moi je suis célibataire. Et vous ?", interroge-t-il ensuite Cyril Hanouna, qui s'est sans surprise défilé.

Pour rappel, Matthieu Delormeau s'était affiché avec un mystérieux inconnu sur ses réseaux sociaux en octobre dernier. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, le chroniqueur avait plus tard fait de timides confidences à son sujet. "C'est l'ami d'un ami. On s'était déjà un petit peu chinés. Et c'est compliqué pour lui parce qu'il n'a pas encore vraiment dit son homosexualité à toute sa famille." Matthieu Delormeau indiquait cependant que celui pour qui il avait craqué avait une trentaine d'années, qu'il avait une "très jolie profession" et qu'il avait une "main puissante". Malheureusement, leur idylle n'aura pas duré longtemps...