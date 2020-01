Ayem Nour est-elle célibataire ? Elle répond dans "Touche pas à mon poste"

Ayem Nour a eu le droit à un sacré accueil dans Touche pas à mon poste mardi 7 janvier 2020. Pour sa grande première en tant que chroniqueuse dans l'émission, la jolie brune qui s'est fait connaître dans Secret Story a d'entrée dû faire face à quelques indiscrétions. Au bout de quelques minutes sur le plateau seulement, Cyril Hanouna s'est lancé. "On va parler net, vous en êtes où sentimentalement parlant ?" Ce à quoi la principale intéressée a accepté de répondre, non sans mal. "Je préférerais parler sentimentalement parlant" a-t-elle essayé de se dédouaner, mais en vain. Après avoir révélé avoir fréquenté un homme un temps, elle a fini par avouer être célibataire. Une annonce qui a provoqué de vifs applaudissements dans le public et parmi les autres chroniqueurs, dont Jean-Michel Maire visiblement ravi de le savoir.

Si elle poursuit actuellement sa route seule, Ayem est tout de même toujours accompagnée de l'homme de sa vie, son fils Ayvin âgé de 3 ans. Le petit garçon est né de sa relation avec Vincent Miclet avec qui elle s'est séparée en 2016. Récemment, elle avait d'ailleurs postéune rare photo de l'enfant et de son père, laissant penser que les ex s'entendent aujourd'hui à merveille. "L'amour d'un père et d'un fils. Je viens de recevoir cette photo, je tenais à la partager avec vous... Tout simplement... Je t'aime mon fils et ton papa aussi t'aime très fort" légendait-elle.

Lundi 6 janvier 2020, Cyril Hanouna avait annoncé l'arrivée d'Ayem dans sa bande de Touche pas à mon poste. A la fin de l'émission, celle-ci était cachée dans un déguisement de chouette, directement inspiré de l'émission Mask Singer sur TF1. Un retour sur le petit écran qui en a surpris plus d'un, et pour cause, elle s'était éloignée des caméras depuis l'arrêt du Mad Mag sur NRJ12 qu'elle présentait. Ce retour à l'anonymat, elle n'a pas manqué de le chérir comme elle le confiait sur les antennes de VLMédia en octobre 2019. "Quand j'étais à la télé, que j'avais la quotidienne, je ne pouvais rien faire, j'étais bloquée tous les jours en plateau. Donc c'est vrai que tout ce que j'ai pas pu faire, je le rattrape un petit peu. (...) J'avais besoin qu'il soit scolarisé, je voulais m'enlever ce stress de la tête, de me dire que je suis absente alors que c'est les meilleurs moments de son enfance. Je ne voulais pas louper ça !" Désormais, Ayem est prête pour faire un comeback en force. Reste à savoir si elle parviendra à s'imposer sur C8.