Ayem Nour de retour à la télé : elle intègre Touche pas à mon poste

C'était la rentrée des classes lundi 6 janvier pour Cyril Hanouna et son équipe de Touche pas à mon poste. Et pour le premier numéro de 2020, le présentateur de 45 ans avait prévu une belle surprise pour les téléspectateurs de C8.

En début d'émission, le trublion a annoncé qu'une nouvelle recrue allait rejoindre les rangs de TPMP. Afin de la présenter, il a souhaité s'inspirer de l'émission de TF1 Mask Singer en la déguisant en chouette. Et il a fait durer le suspense puisque ce n'est qu'en fin d'émission que le public et les chroniqueurs ont appris de qui il s'agissait. Après avoir livré leurs pronostics, Kelly Vedovelli et les autres membres de la bande ont vu leur nouvelle collègue retirer son masque, découvrant ainsi Ayem Nour. Cyril Hanouna a ensuite immédiatement l'antenne, il faudra donc attendre ce soir pour entendre la belle brune de 31 ans s'exprimer sur son arrivée dans le programme.

Ce come-back a de quoi surprendre. En fin d'année, des rumeurs annonçaient le retour du Mad Mag sur NRJ12. Nombreux sont donc les téléspectateurs à avoir supposé que la maman d'Ayvin (3 ans, né de ses anciennes amours avec Vincent Miclet) ferait son retour sur cette chaîne, car elle a animé le programme de 2012 à 2013, puis de 2016 à 2018. Mais le projet a semble-t-il été annulé, une bonne nouvelle pour Cyril Hanouna qui a donc pu recruter Ayem Nour. Nul doute qu'avec son fort caractère, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 5, en 2011) parviendra rapidement à s'imposer au sein de l'équipe.