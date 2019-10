Matthieu Delormeau en couple : pourquoi il ne veut pas présenter son compagnon

Le week-end dernier, Matthieu Delormeau a fui la grisaille parisienne afin de passer quelques jours au Maroc, à Marrakech plus précisément. Et le chroniqueur de Touche pas à mon poste a posté une photo qui n'a pas laissé ses abonnés indifférents. Comme on pouvait s'y attendre, Cyril Hanouna est revenu sur cette publication dans l'émission du 28 octobre 2019, sur C8.

Le beau blond de 45 ans a mis en ligne une photo sur laquelle il apparaissait torse nu, main dans la main avec un homme dont il n'a pas souhaité dévoiler le visage. "Do not disturb" (soit "ne pas déranger"), a-t-il simplement écrit en légende de son post avec un émoji représentant un coeur. Forcément, nombreux sont les internautes à avoir supposé qu'il était en couple. Cyril Hanouna l'a sans surprise interrogé sur le sujet. "Je ne peux pas en dire trop. C'est l'ami d'un ami. On s'était déjà un petit peu chinés. Et c'est compliqué pour lui parce qu'il n'a pas encore vraiment dit son homosexualité à toute sa famille. Et il vit quelque chose qui est très compliqué, c'est de sortir avec une star, de surcroît internationale, car j'étais aussi connu au Maroc. Le fait que des gens attendent devant l'hôtel à Marrakech, c'était compliqué pour lui", a expliqué Matthieu Delormeau.

S'il n'a pas souhaité dévoiler l'identité de l'homme qui partage aujourd'hui sa vie, le chroniqueur de TPMP et animateur de TPMP People a accepté de dire qu'il avait une trentaine d'années, qu'il avait une "très jolie profession", qu'il était intelligent et qu'il avait une "main puissante". "On est en PDC pour le moment", a-t-il ajouté. Et Cyril Hanouna de préciser : "C'est-à-dire 'en prise de contact'."

Plus de place au doute, Matthieu Delormeau est donc bel et bien officiellement en couple. "C'est une histoire en devenir. Et j'ai posté un moment de bonheur pour les fans, tout en restant discret. C'est un début de quelque chose, on s'entend bien", a-t-il conclu, sous les applaudissements du public et de l'équipe.