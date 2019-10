Matthieu Delormeau en couple ? La preuve en photo !

On raconte beaucoup notre vie privée

C'est en tout cas ce que laissent penser ses récentes déclarations sur le plateau de Touche pas à mon poste. À la fin du mois de septembre, Matthieu Delormeau avouait que son célibat éternel était globalement dû à son rôle dans l'émission ... qui lui portait parfois préjudice. "En fait, on raconte beaucoup notre vie privée dans l'émission, et j'avais raconté à l'antenne qu'une fois, pour rigoler, j'avais déjà essayé [un plan] à trois, rappelait-il. Je sortais avec quelqu'un et puis, je suis rentré chez moi et cette personne pleurait. J'ai dit : 'Pourquoi ?' et il avait découvert [cette révélation devant sa télé]. Il ne supportait pas parce que ses parents regardaient, et puis ses amis regardaient." Après avoir pris son cher et tendre la main dans le sac sur C8, ce mystérieux inconnu a peut-être fini par changer d'avis...