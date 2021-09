Matthieu Delormeau attaqué par "une fille hystérique" après TPMP : "Elle m'a sauté dessus..."

Face à la plainte de son chroniqueur, qui déplorait également le lynchage qu'il a subi sur les réseaux sociaux, Cyril Hanouna a cependant fait la sourde oreille et s'est moqué de la tenue de Louis Boyard, sa jeune nouvelle recrue. "Qui veut un cocktail ? Quelqu'un veut quelque chose dans le public ? On a la chance d'avoir un serveur là. Sans déconner, il se croit au Club Med de Punta Cana", balance le papa de Bianca et Lino (10 et 9 ans), sous les fous rires de son équipe.

Pour rappel, lors de l'émission du lundi 30 août, Matthieu Delormeau avait fait front à Fabrice Di Vizio, avocat et également chroniqueur de TPMP, qui est foncièrement contre le pass sanitaire et qui réagit en direct de son petit plateau de fortune, installé en pleine rue. Il semblerait que les idées pro-vaccination de Matthieu Delormeau ont donc déplu à cette téléspectatrice qui a tenté d'en découdre... Une démarche déplorable. Alors que l'émission vient à peine de commencer, la saison 12 de TPMP promet d'être riche en rebondissements !