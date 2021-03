Touche pas à mon poste : Fabrice Di Vizio s'emporte et quitte le plateau en plein direct

Jeudi 18 mars 2021, le Premier ministre Jean Castex a tenu une nouvelle conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé des mesures renforcées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C'est donc vers un troisième confinement localisé que le gouvernement a tranché face aux mauvais chiffres de contamination et surtout, dans l'idée de désengorger les centres de santé. En effet, depuis plusieurs semaines déjà, les hôpitaux de France se retrouvent saturés et peinent à accueillir de nouveaux patients dans les services de réanimation. L'avocat Fabrice Di Vizio n'est toutefois pas d'accord sur ce dernier point.

Selon lui, les chiffres avancés ne sont pas les bons. Ils seraient même carrément "bidonnés". C'est ce qu'il a confié lors de son intervention dans Touche pas à mon poste jeudi 18 mars, provoquant alors la colère des chroniqueurs autour de lui. Mais Fabrice Di Vizio a poursuivi son argumentaire. "Moi je questionne c'est tout. Qu'on m'explique aujourd'hui pourquoi les 46% des patients qui sont en réanimation sont en réalité en soins intensifs. Si on vous ment sur les chiffres, ça compte quand même non ? On m'explique que les lits de réa sont full sauf que...", a-t-il tenté d'expliquer avant de se faire interrompre par un autre invité de l'émission, un restaurateur prénommé Stéphane. Ce dernier ne lui a pas laissé terminer sa phrase, estimant que ça ne l'intéressait pas.

Des propos qui ont eu le don d'agacer Fabrice Di Vizio. "Peut être que ça ne vous intéresse pas mais vous n'êtes pas le centre du monde ! Je crois que vous avez un problème Monsieur avec moi", s'est-il emporté. Et pour Stéphane de surenchérir : "Oui j'ai un problème c'est que notre écosystème est profondément bouleversé et vous faites de la diarrhée verbale ! Et qu'il y a des gens qui sont au bord du gouffre et que juridiquement vous pourriez aider des mecs qui n'ont plus de thunes, qui ont leur trou dans la raquette et vous les emmenez sur des procédures qui durent dix ans !"

Un débat que Fabrice Di Vizio n'a finalement pas souhaité avoir. L'avocat a donc réuni tous ses dossiers pour quitter soudainement le plateau. "Débattre avec un mec comme ça ? Vous croyez que je vais m'abaisser à un niveau comme ça ? Moi ? Avec la carrière qui est la mienne ? Moi j'ai autre chose à foutre ! Au revoir Messieurs !", a-t-il déclaré pour justifier sa décision de partir, malgré les tentatives de Cyril Hanouna pour le faire rester. Mais au bout de quelque minutes d'absence, Fabrice Di Vizio, vraisemblablement calmé, a retrouvé sa place comme si de rien n'était...