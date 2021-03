Reconfinement : Franck Dubosc dans l'incompréhension, réaction à chaud en vidéo

Ce jeudi 18 mars 2021, la France avait rendez-vous à 19h avec Jean Castex. Le Premier ministre a pris la parole et a annoncé un nouveau confinement dans une apartie du pays... ou presque. En pleine pandémie de Covid-19, l'homme d'état a donné aux Français les nouvelles directives à suivre pour les quatre semaines à venir. Et c'est à n'y rien comprendre pour Franck Dubosc, qui a partagé en vidéo sa réaction à chaud.

Dès les annonces de Jean Castex, l'humoriste et comédien de 57 ans s'est saisi de son compte Instagram pour partager son incompréhension. Une réaction à chaud, en vidéo. "Alors je n'ai rien compris. J'entends ma femme expliquer aux enfants qu'on est confinés, 'mais ça ne change rien pour vous'. Alors, ça change quoi ? On est confinés de quoi ? Je n'ai strictement rien compris", lance Franck Dubosc, l'air complètement déboussolé tandis que son épouse Danièle tente d'expliquer la situation à leurs deux enfants Raphaël (11 ans) et Milhan (8 ans).

Et de poursuivre, plein de questionnements : "Est-ce que je peux travailler ? Est-ce que je peux sortir, toute la journée ? Est-ce qu'il y a encore le couvre-feu ? Parce que si je peux sortir toute la journée, je peux sortir aussi tout le soir. On peut faire du sport, on peut aller à l'école pour les enfants. C'est quoi ? Je ne comprends rien."