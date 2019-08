Franck Dubosc en vacances : Précieux instants avec ses fils Raphaël et Milhan

Franck Dubosc et ses fils comptent bien profiter du soleil du sud de la France autant qu'ils le peuvent. Les deux garçonnets ont rendez-vous le 2 septembre prochain pour la rentrée des classes. À de rares occasions, celui qui est toujours en tournée pour son spectacle Fifty Fifty a évoqué sa relation avec Rapahël et Milhan. "Ils sont petits. Et dès le début, quand on part en tournée, c'est difficile quand les enfants sont petits. C'est difficile, on est obligé d'abandonner.... C'est la tournée surtout, pas le fait de jouer ou d'écrire. C'est le fait d'abandonner ses enfants pour partir sur les routes", avait-il confié aux Terriens du samedi (C8) en mars dernier. Il profite donc de précieux instants en famille.