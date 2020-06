Matthieu Delormeau quitte Touche pas à mon poste, un départ inattendu

Il était l'un des piliers de Touche pas à mon poste depuis 2015 mais Matthieu Delormeau vient d'annoncer qu'il ne ferait plus partie de la bande à Cyril Hanouna à la rentrée. Une annonce qui en a surpris beaucoup et qu'il a choisi de faire auprès du Parisien. "Tout a une fin et il faut savoir passer à autre chose. Je l'ai annoncé à Cyril Hanouna il y a quelques jours. J'ai envie de vivre de nouvelles aventures, à la télévision, à la radio, sur scène ou sur un plateau de cinéma... Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je ne cherche pas un travail, je cherche un projet où je puisse apprendre des choses que je ne sais pas faire", explique le chroniqueur de 46 ans.

Matthieu Delormeau assure que Cyril Hanouna a "très bien" accepté sa volonté de partir, même s'il a malgré tout tenté de le retenir : "Il m'a fait des propositions pour que je reste mais il a compris ma démarche. Il m'a dit un truc qui m'a touché : 'Sache que ta chambre est toujours là.' Alors qu'il aurait pu me répondre : 'C'est gentil mais adieu.'"

Peu de temps avant de décider de partir, Matthieu Delormeau avait dû faire face à l'annulation de son émission, Touche pas à mon poste people. Il assure au Parisien que cet arrêt n'a pas pesé dans la balance : "Pas du tout. Tout cela est devenu clair dans ma tête avant la crise du coronavirus. Et l'arrêt de TPMP people a été décidé quand C8 a dû s'adapter aux conséquences économiques. Pour être honnête, j'aurais aimé que l'émission continue, reprise par Valérie Bénaïm, Benjamin Castaldi ou Jean-Michel Maire."

Rien ne laissait supposer un tel départ de Touche pas à mon poste puisque Matthieu Delormeau est resté fidèle à lui-même lors de la dernière de la saison jeudi 18 juin. "Ce n'était pas le moment. La dernière de la saison était très festive. Je dis donc au revoir à travers votre titre", explique-t-il. Malgré cet au revoir? Matthieu Delormeau a la certitude qu'il reviendra comme invité dans l'émission.

Une fois son départ officialisé, l'ancien animateur du Mag sur NRJ 12 a tenu à adresser ses remerciements sur Twitter. Pour l'heure, le passionné de télé, qui n'a pas sa langue dans sa poche, ne sait pas encore ce qu'il fera à la rentrée...