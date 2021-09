Nathalie Marquay : Nuit d'ébats avec Jean-Pierre Pernaut, grossesse instantanée

Entrant un peu plus dans les détails, elle note : "Lors d'une escapade à Saint-Jean-de-Luz, en mars 2002, dans un bel hôtel romantique, nos corps se sont unis... Et, à la fin de nos ébats amoureux, je savais ! A cet instant, j'ai dit à Jean-Pierre : 'Je garde les jambes en l'air, je suis enceinte !'. En voyant sa mine amusée, je l'ai regardé droit dans les yeux, et lui ai affirmé qu'il allait, à nouveau, être papa".

Nathalie Marquay, qui croit beaucoup à tout ce qui attrait au surnaturel et au mystique, poursuit : "Je savais que ma vie de mère avait commencé à cet instant même. Les quatre éléments - l'eau, l'air, la terre et le feu - ne faisaient plus qu'un pour accueillir notre futur enfant. Futur enfant ? Je savais déjà que ce serait une fille". Je savais à "sang pour sang" que ma grossesse était en route. Pas besoin d'attendre longtemps, à l'approche des menstruations, mon test était positif ! Je le savais". La comédienne avait bel et bien vu juste, puisqu'en décembre de cette même année, elle met au monde une petite fille, prénommée Lou. A 18 ans, la jeune femme est une véritable influenceuse !