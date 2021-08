Lou Pernaut s'affiche au naturel : son amoureux Arthur et son frère Tom la taquinent

Lou Pernaut est une vraie petite starlette d'Internet ! La fille aînée de Jean-Pierre Pernaut et de Nathalie Marquay, 18 ans, a dévoilé une photo d'elle 100% naturelle. Sur Instagram, la demoiselle est suivie par plus de 110 000 personnes et tente d'aider sa génération comme elle le peut. Dans une société où les filtres et le bistouri sont devenus monnaie courante, Lou Pernaut prône le "sans retouche".

En story, elle a confié à ses abonnés : "Ce soir, j'ai envie de vous poster une photo un peu particulière. Ce sera mon visage au naturel, sans maquillage, sans retouches. Juste moi en train de passer un moment magique. Certains d'entre vous m'ont demandé de poster ce type de photo afin de les aider dans leur acceptation d'eux-mêmes".

Vendredi 13 août, la jeune star des réseaux sociaux s'est donc exécutée. "L'acceptation de soi. Sans filtre. Sans maquillage. Sans retouche. Je m'aime", note-t-elle en légende de son cliché. Quelques mots qui ont fait mourir de rire son petit frère Tom, 17 ans, à en croire son commentaire. "Je m'aime", écrit-il suivi de deux emojis mort de rire. Ce à quoi rétorque Lou Pernaut : "Je t'aime aussi, sois pas jaloux". Même son petit copain, Arthur, y est allé de son petit mot taquin. "L'essentiel, c'est le principal".