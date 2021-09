Jean-Pierre Pernaut, bientôt en politique ? Il répond franchement

Jean-Pierre Pernaut se lancera-t-il un jour dans une carrière politique ? Celui qui a présenté le journal télévisé de TF1 durant 33 ans était l'invité de Touche Pas à Mon Poste mardi 31 août. Accompagné de sa femme Nathalie Marquay, le papa de Lou et Tom (18 et 17 ans) s'est amusé avec l'ensemble de l'équipe et a parlé de ses nouveaux projets...

Malgré la retraite, Jean-Pierre Pernaut ne chôme pas ! Amoureux du terroir français et de la richesse de nos régions, il est venu faire la promotion de sa plateforme, JPPTV, sur laquelle on trouve une kyrielle de reportages, ainsi que son magazine bimensuel, Au coeur des régions. Durant l'émission, le septuagénaire a été apostrophé par le chroniqueur Guillaume Genton : "Votre magazine est militant et engagé : est-ce que vous avez pensé à vous lancer en politique, comme de plus en plus de personnalités de la télé ?" Le journaliste, qui avait bien préparé sa réponse à l'avance, lui lance alors : "Pour l'instant non, mais pourquoi pas ?"