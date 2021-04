Jean-Pierre Pernaut : Débarrassé du JT, l'animateur s'adonne à une autre passion...

Les téléspectateurs se font difficilement à son absence du Journal de 13h de TF1. Mais c'est sans regret, aucun, que Jean-Pierre Pernaut a cédé sa place à Marie-Sophie Lacarrau, après avoir occupé le siège près de 33 ans. Il faut dire que le journaliste n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Il a lancé la plateforme JPP TV, sur laquelle on retrouve des archives autour du patrimoine, de l'environnement, de la culture et de l'actualité régionale. Il poursuit également sa carrière sur la première chaîne en incarnant des reportages et présente une émission hebdomadaire sur LCI. On a déjà vu des retraites plus calmes !

Avoir le poids d'un JT quotidien, c'est quelque chose qui devenait un peu lourd

"Je suis content de dormir un peu plus longtemps le matin, d'organiser mes journées à mon rythme, explique-t-il dans les colonnes de La Dépêche. Le journal, c'est quelque chose de tellement prenant. On y pense la nuit, le week-end. Si j'ai décidé d'arrêter, ça ne va pas me manquer. J'avais envie de trouver un autre rythme. J'ai bientôt 71 ans et avoir le poids d'un JT quotidien, c'est quelque chose qui devenait un peu lourd." C'est ainsi qu'il a dit "au revoir", et non "adieu", au public le 18 décembre 2020. Aujourd'hui, Jean-Pierre Pernaut est libre de profiter de sa famille... et de s'adonner à l'une de ses autres passions.

Libre de certaines de ses fonctions, le journaliste peut à nouveau se tourner vers les planches, en espérant que les salles de spectacles rouvrent bientôt leurs portes. Comme il l'a confié à La Dépêche, Jean-Pierre Pernaut serait en train de "commencer une troisième pièce de théâtre" avec son épouse, la comédienne Nathalie Marquay. Vous l'ignoriez peut-être, mais le couple avait déjà rempli les salles. Les amoureux avaient mis en scène Piège à Matignon, lancée en 2012 avec Jean-Claude Islert, puis Régime présidentiel, cinq ans plus tard, encouragés par le succès de leur premier essai...