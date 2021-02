Nathalie Marquay : Cadeau très coquin à Jean-Pierre Pernaut pour la Saint-Valentin

Contrairement à Thomas Vergara qui a déboursé des milliers d'euros pour Nabilla, Nathalie Marquay a réussi à gâter son mari Jean-Pierre Pernaut gratuitement lors de la Saint-Valentin. En effet, l'ex Miss France s'est contentée de lui faire un cadeau simple mais très efficace !

"Je lui ai préparé un petit-déjeuner, ensuite je lui ai déposé sur le lit. Et après, j'ai remis la musique de Stars à nu et je lui ai refait le striptease. J'avais envie de lui faire la petite surprise et bah... il n'a pas déjeuné", a-t-elle confié, non sans une certaine fierté, dans Touche pas à mon poste lundi 15 février 2021.

"Ah bah oui, ça c'est normal", a rétorqué Cyril Hanouna après le dernier commentaire de sa chroniqueuse. Et pour cause, comme des millions de téléspectateurs, l'animateur a constaté samedi soir sur TF1 que Nathalie Marquay n'avait rien perdu de sa splendeur. Au casting de la deuxième saison de Stars à nu, et en plus de faire le show sur la scène du Lido, elle a dévoilé un corps incroyable en lingerie en dentelle rouge. À 53 ans et maman de deux enfants, Lou (18 ans) et Tom (17 ans), la jolie brune a prouvé qu'elle méritait toujours son statut de reine de beauté. Jean-Pierre Pernaut ne dira pas le contraire. "Il a dit que j'étais une bombe, qu'il était heureux et qu'il était fier de m'avoir auprès de lui", a-t-elle révélé sur C8.

Pourtant, l'ancien présentateur du JT de TF1 était au départ plutôt sceptique à l'idée que sa femme se dénude pour la télé. "Il m'a dit : 'Mais non Nathalie tu ne vas pas faire ça quand même.' Il m'a dit : 'Tu peux être intervenante comme moi'", avait fait savoir Nathalie Marquay dans Stars à nu, auprès d'Alessandra Sublet et de ses camarades. Mais malgré ses angoisses, Jean-Pierre Pernaut s'est révélé être un soutien de taille. "Il m'a demandé deux fois : 'Mais on va te voir toute nue ?' (rires). C'est normal c'est mon mari. Il m'a soutenue et est venu me voir au Lido, au premier rang", avait-t-elle par la suite assuré à TV Mag.