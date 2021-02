Nabilla et son nouveau sac Hermès à 65 000 euros : révélation sur l'achat exceptionnel de Thomas

Dire qu'elle a été gâtée pour la Saint-Valentin est un euphémisme. Dimanche 14 février 2021, Nabilla a vécu une journée de rêve. Son mari Thomas, avec qui elle est de passage à Paris actuellement, l'a emmenée faire une balade en bateau sur la Seine avant de lui concocter une surprise très romantique à leur hôtel. Pour couronner le tout, le papa de Milann (1 an) a offert un sac exceptionnel à sa moitié, création de la maison de luxe, Hermès. "J'ai reçu un trop beau cadeau, je suis tellement heureuse", s'est extasiée à plusieurs reprises Nabilla sur Snapchat. Et pour elle de faire taire les mauvaises langues presque aussi tôt : "Forcément, comme je partage tout, il y a toujours des gens qui critiquent. Oui, moi j'aime les sacs, je ne m'en cache pas, mon chéri me connaît, il y a des personnes qui collectionnent des timbres et bien moi c'est des sacs à mains. C'est comme ça, c'est ma passion, et ça ne changera pas".

Il ne s'agissait pourtant pas de n'importe quel sac. Nabilla a reçu un Birkin cargo en tissus, avec des poches. Un accessoire apparemment très difficile à se procurer et dont le prix est estimé à 80 000 dollars, soit plus de 65 000 euros. Mais, Thomas t-il réellement mis la main au porte monnaie pour faire plaisir à sa belle ? C'est la question que s'est posée Géraldine Maillet dans Touche pas à mon poste lundi soir, alors que le cadeau hors de prix de Nabilla faisait couler beaucoup d'encre.

"Je ne suis pas sûre qu'il ait payé le sac. Il se trouve que la maison Hermès fait beaucoup de placements de produits avec des jeunes influenceurs aujourd'hui. On a vu Rayane Bensetti sur le site de Hermès, on a vu Capucine Anav... Ils cherchent à rajeunir aussi l'image de la marque et effectivement Nabilla est une influenceuse très suivie et donc j'aimerais bien être sûre qu'il ait payé", a-t-elle émis comme doute. "Hermès n'offre jamais rien !, a rapidement répliqué Bernard Montiel. Ils peuvent faire un petit cadeau, je ne sais pas une cravate ou un truc comme ça, mais ils n'offrent jamais rien. Ça c'est clair, ils payent. Vous payez cher même." Quelques minutes plus tard, l'agent de Nabilla et de la grande majorité des candidats de télé-réalité, Magali Berdah, a envoyé un message en direct de l'émission à Cyril Hanouna pour mettre fin au débat. "Thomas a payé le sac sans aucune réduction". Voilà qui est clair.