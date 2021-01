TPMP : Cyril Hanouna recrute une nouvelle chroniqueuse sexy et déjà connue du public

Cyril Hanouna renouvelle très souvent sa joyeuse bande de chroniqueurs dans Touche pas à mon poste. Si certains ont réussi à maintenir leur place depuis longtemps comme Jean-Michel Maire ou Valérie Bénaïm, il y en a d'autres qui ne font pas long feu... Qu'à cela ne tienne, l'animateur ne manque pas de ressources lorsqu'il s'agit de recruter de nouveaux visages. Dernièrement, c'est une certaine Morgane Miller qui a rejoint l'émission. Elle a fait sa grande première vendredi 15 janvier 2021.

Des téléspectateurs l'ont peut-être reconnue ! La jolie brune a confirmé être une habituée de l'antenne, et pour cause, elle est l'une des ambassadrices des campagnes de pub d'une société de comparateurs de prix très connue. "Je suis Morgane Miller. Vous m'avez sûrement vue dans les pubs Trivago et comme il n'y a plus de boulot à cause de la Covid, plus d'hôtels, et ben je suis venue ici, merci beaucoup Cyril !", s'est-elle présentée avec humour. Mais ce n'est pas tout, Morgane Miller a également animé des émissions sur la chaîne CStar, une chaîne appartenant au groupe Canal+. C'est certainement ainsi qu'elle a fait la connaissance de Cyril Hanouna, "par hasard entre deux portes", et que ce dernier a fini par lui proposer un poste de chroniqueuse.

Morgane Miller évolue, en parallèle de ses activités télé, en tant que mannequin. Elle est même suivie par plusieurs agences, dont Oui Mademoiselle, habituée à travailler avec des Miss France. Sur son compte Instagram, elle régale régulièrement ses abonnés avec des photos sexy captées lors de shootings. En maillot de bain, en lingerie fine, et parfois même la poitrine apparente, la jeune femme est vraisemblablement très à l'aise avec sa plastique de rêve.