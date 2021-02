Grosse panne au JT de TF1 : Jean-Pierre Pernaut "pas étonné", il s'explique...

Panique chez TF1 ce jeudi 18 février 2021. Marie-Sophie Lacarrau a annoncé aux téléspectateurs qu'elle ne pourrait assurer la présentation de son 13 heures en raison de gros problèmes techniques. Ce n'est qu'à 13h37, après quarante minutes de retard, que la journaliste est réapparue à l'écran. Une panne qui a même touché les antennes de LCI, la chaîne d'information du groupe. Jean-Pierre Pernaut, présent dans les locaux à ce moment, a réagi.

Il a présenté le journal de 13 heures durant trente-trois ans sur TF1. Désormais, Jean-Pierre Pernaut, qui a tiré sa révérence en décembre 2020, est aux commandes de Jean-Pierre et vous chaque samedi à 13h45. Au moment de cette panne géante jeudi 18 février 2021, il était là. Nos confrères du Parisien rapportent qu'il "n'était pas étonné" de la situation. En trois décennies de JT, pas une seule panne pour l'époux de Nathalie Marquay... Un coup de chance selon lui. "Depuis le temps que ça devait arriver ! On le disait !", s'est-il exclamé en plein milieu de la rédaction.

Nos confrères rappellent que le logiciel qui assure le bon déroulé du 13 heures avait déjà fait des siennes par le passé, lorsque Jean-Pierre Pernaut présentait le célèbre journal.

Gilles Bouleau pourra-t-il assurer son JT de 20 heures ?

Via un communiqué publié ce jour, TF1 indique que "les équipes sont actuellement mobilisées pour résoudre cette panne qui n'est pas une cyberattaque". Aussi, "le 20H de Gilles Bouleau sera assuré ce soir" et Marie-Sophie Lacarrau sera de retour comme prévu vendredi 19 février 2021 aux commandes du 13 heures, apprend-t-on. Mais alors, que s'est-il passé ?

Nos confrères du Parisien indiquent que la Une refuse de donner plus d'informations quant à cette panne géante. Mais le site du quotidien précise qu'une dizaine de minutes avant la prise d'antenne de Marie-Sophie Lacarrau, le réseau ne fonctionnait plus, le logiciel qui gère le conducteur du JT ainsi que les reportages également. "Sauf qu'il est impossible de proposer un vrai journal sans cet outil. Et pour compliquer davantage la situation, les logiciels de secours prévus pour contourner cette panne n'ont pas pu démarrer", rapporte Le Parisien.

Dans l'après-midi, tout semblait réglé et prêt pour le 20 heures de Gilles Bouleau.