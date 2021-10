Valérie Benaïm divorcée d'Olivier : rares confidences sur le père de son fils

Valérie Benaïm est très discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce 26 octobre, la journaliste et chroniqueuse de 52 ans a fait quelques confidences sur son mariage avec son ex-mari, Olivier Hallé. Cyril Hanouna a interrogé son équipe sur leur mariage et s'ils avaient souscrit oui ou non à un contrat de mariage. L'ancienne animatrice du Journal de la Culture sur LCI a confié qu'elle n'avait pas signé de contrat lorsqu'elle a épousé son ex-mari, le producteur Olivier Hallé. "Non je n'ai pas fait de contrat", a répondu Valérie Benaïm, surprise par cette question un peu intime.

"Elle roulait sur l'or quand elle travaillait chez TF1", a assuré le trublion du PAF à ses collègues. "On travaillait bien", a simplement rétorqué la maman de Tom (21 ans). Avant d'ajouter : "Je pensais que c'était pour toujours. C'était l'amour, l'amour... Je pensais que c'était pour toujours, pour la vie. On a fait un enfant ensemble, donc c'est normal de partager." Valérie Benaïm et Olivier Hallé ont vécu une idylle et se sont mariés en 1999, avant de se séparer. Ils sont parents de Tom, que sa maman tente de protéger comme elle le peut.