Valérie Benaïm maman : elle a posé avec son fils Tom pour une raison bien précise

Valérie Benaim a trouvé un subterfuge pour protéger son fils Tom et sa vie privée ! La journaliste et animatrice de 52 ans, qui officie comme chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste, a expliqué à Cyril Hanouna qu'elle avait déniché une solution pour dissuader les paparazzis de s'en prendre à sa famille, notamment son fils. "A l'époque où je travaillais chez TF1, j'avais accepté une photo pour le magazine Gala mais on ne voyait pas le visage de mon fils", raconte Valérie Benaim.

"C'était une façon de décourager les paparazzis, parce qu'à partir du moment où l'enfant apparaît dans une publication, ca ne leur rapporte plus du tout d'argent", affirme la maman de Tom, qui est aujourd'hui âgé de 21 ans. C'est donc pour cette raison que beaucoup de stars affichent leurs enfants sur les réseaux sociaux : c'est une manière de les protéger et de dissuader les photographes de monnayer des clichés dits "exclusifs".

"On ne l'a jamais vu votre fils ?", demande Cyril Hanouna à son amie de longue date. "Non", répond celle qui partage sa vie avec Patrick, son compagnon. "Et vous, vous l'avez déjà vu, le visage de votre fils ?", lance-t-il en rigolant à la quinquagénaire. Avant de prendre pour cible un autre chroniqueur. "Bernard Montiel, vous n'avez pas d'enfants, vous ? Vous ne voulez pas d'enfants ?", a interrogé le trublion du PAF. "Non, je n'aime pas les enfants", a rétorqué celui qui anime Animaux Stars sur la chaîne Animaux TV. "Non, je plaisante. J'aime bien les enfants... Sauf en été quand ils crient et qu'ils sautent dans la piscine. J'aime bien les enfants, mais je n'en veux pas", a-t-il fait savoir sur le plateau de TPMP.