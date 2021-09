Delphine Wespiser draguée dans TPMP : deux chroniqueurs font tout pour la séduire

Par Soraya Idbouja Rédactrice Sériephile depuis la Trilogie du Samedi, Soraya se passionne pour l’actu des stars, toutes les stars. Fan des Inconnus et nostalgique des années 2000, elle n’hésitera pas à vous fredonner un petit air de ses groupes préférés -aujourd’hui oubliés- comme le S Club 7 ou les Linkup ou à vous concocter une playlist funky à souhait !

Delphine Wespiser a plus d'un prétendant ! Sur le plateau de TPMP, ce jeudi 9 septembre, la Miss France a reçu plusieurs compliments de la part de ses collègues chroniqueurs, Guillaume Genton et Nicolas Pernikoff et a été invitée à danser.

Delphine Wespiser a fait tourner la tête de ses collègues de Touche pas à mon poste, ce jeudi 9 septembre. Habillée d'une combishort rouge qui mettait ses longues jambes en valeur, Miss France 2012 a reçu pléthores de compliments de la part de certains chroniqueurs, qui ne sont pas restés indifférents à cette belle tenue. Guillaume Genton a fait une grande annonce. "J'ai décidé de devenir vegan pour deux raisons. La première c'est parce que c'est bon pour l'épiderme et la deuxième, c'est clairement pour pécho Delphine", a lancé d'entrée de jeu le pro des médias. "On n'avait dit jamais entre cousins, cousines", s'est amusée l'Alsacienne.

Cyril Hanouna a énuméré les spécialités cuisinées par sa mère, que Delphine Wespiser, "vegan ++" comme elle se présente, ne peut pas manger. "Imagine je ramène Delphine Wespiser à ma mère ! Elle pourra pas manger, c'est un casse-tête !", a-t-il plaisanté. "J'adore les couscous, les tagines mais aux légumes", explique Delphine Wespiser à l'animateur, qui s'empresse de la comparer à l'archétype de la touriste. "On dirait la meuf du Club Med... 'Oh j'adore le Maroc ! Je vais m'acheter des petites babouches'", a-t-il ironisé, en prenant un accent un peu bourgeois.

Face à ce compliment, Delphine Wespiser, qui interprète le personnage de Blanche dans l'émission Fort Boyard, a également reçu des avances de la part de Nicolas Pernikoff. L'ancien directeur de la communication du groupe NRJ a expliqué à Cyril Hanouna qu'il avait rêvé qu'il dansait avec la belle brune ! "La voir comme ça, ça me donne envie de danser avec elle. Qui n'aurait pas envie de danser avec Delphine ?", déclare Nicolas Pernikoff de sa voix grave, sous les rires des autres chroniqueurs. "Oula", "Il s'est réveillé lui", "Pervers", peut-on entendre. Un songe aussitôt devenu réalité grâce au présentateur, qui a invité Delphine Wespiser et Nicolas Pernikoff à faire quelques pas de danse ensemble au centre du plateau. Dommage pour les deux chroniqueurs, Delphine Wespiser n'est plus un coeur à prendre, puisqu'elle vit une histoire d'amour avec Roger Erhart !