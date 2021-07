Delphine Wespiser amoureuse : bikini et baisers, vacances romantiques avec Roger

Si le couple est rapidement tombé follement amoureux, il restait tout de même un léger frein à leur amour, leur grosse différence d'âge. En effet, Roger a 26 ans de plus qu'elle : "Je me suis mis avec quelqu'un qui a plus du double de mon âge, il fallait déjà que moi je l'accepte. Puis que je le fasse accepter à notre entourage. J'avais 24 ans. Maintenant, j'ai l'impression que les gens ne nous regardent plus. Ce n'est pas facile d'être un couple différent, mais une fois qu'on dépasse tout ça, c'est tellement bien. Je suis tellement contente de l'avoir rencontré parce que c'est mon âme soeur. On est hyper bien et les gens le voient."