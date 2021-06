Delphine Wespiser (Fort Boyard) : Quel est le secret de sa poitrine généreuse dans l'émission ? (EXCLU)

Tout le monde est amoureux de Blanche !

"Je vais vous dire, à Fort Boyard, je triche, révélait la compagne de Roger Erhart, répondant à un commentaire désobligeant à propos de sa poitrine. J'ai des supers push-up et en plus j'ai un corset." Voilà qui explique qu'elle ait une silhouette impeccable, encore plus que d'habitude, mais aussi qu'une grande majorité des candidats tombent sous son charme... quitte à la contacter après le tournage sur les réseaux sociaux. "Je ne sais pas ce qu'il se passe dans la cellule de Blanche mais il y a cette magie qui fait que les gens sont perturbés, déclarait-elle. Et quand ils partent, le soir généralement, je reçois des sms ou des petits mots sur Instagram. Il y a quelque chose de surnaturel dans cette pièce. Mais je ne peux pas vous donner de noms parce qu'il y en a tellement ! Pour les hommes comme pour les femmes, c'est un peu envoûtant..."

