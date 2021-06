Willy Rovelli cash sur sa vie sentimentale "nulle" : "J'ai envie qu'on me foute la paix !"

Le public s'apprête à retrouver tous les membres de l'émission Fort Boyard, dès le samedi 19 juin 2021... dont Willy Rovelli. Cette année, encore, l'humoriste incarnera le loufoque cuisinier tortionnaire qu'il campe depuis neuf saisons. Il prendra donc un malin plaisir à perturber les entrailles des candidats du show, mais aussi à retrouver ses collègues favoris. Une récente photographie en compagnie d'Olivier Minne le maître des lieux, a d'ailleurs sacrément fait couler l'encre.

Sur l'image partagée par Willy Rovelli sur les réseaux sociaux le 30 mai dernier, on retrouve notre fameux cuisto en compagnie d'Olivier Minne, avec en guise de légende le mot "Amour". "C'est marrant, vous mettez un truc et tout le monde s'excite pour pas grand chose, se souvient-il auprès de Gala. Il n'y a rien de mal à dire à quelqu'un qu'on l'aime, et je le dis haut et fort que je l'aime très fort. C'est un gars extra, et dans le métier, tout le monde n'est pas comme lui. Olivier est bienveillant, professionnel, doux... Je le dis, je l'aime très fort, et je sais que c'est réciproque. Cependant, j'ai été emmerdé pour lui que les gens disent qu'on était ensemble. Je lui ai dit qu'il méritait bien mieux que moi."