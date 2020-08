Fort Boyard, les tigres sous calmants ? Le dresseur monte au créneau

Checknews a donc contacté le dresseur des tigres Tosca et Kashemir. Et Thierry Le Portier, qui travaille aussi au Puy du Fou, a assuré que ses animaux (dont il s'occupe avec Monique Angeon plus connue sous le nom de Félindra) étaient bien traités. "Ça fait plus de trente ans qu'on fait Fort Boyard et mes tigres n'ont jamais pris aucun calmant", a-t-il tout d'abord confié.

Il a ensuite précisé qu'il y avait "deux types d'animaux" : les "animaux des parcs zoologiques, qui ne bougent jamais et qu'on shoote légèrement dès qu'il s'agit de les déplacer parce qu'ils n'ont pas l'habitude", et "les animaux qui travaillent, et à qui on n'a pas besoin de donner quoi que ce soit parce qu'ils ont l'habitude de voyager, et aiment ça". "Certains tigres qui sont allés au Fort Boyard ont aussi été à l'étranger sur le tournage de Gladiator. Aller à Fort Boyard, pour eux, c'est un voyage de rien du tout", a-t-il conclu.

Quand ils ne sont pas sur le fort pour les besoins du tournage, les tigres sont en Vendée chez Thierry Le Portier pour les spectacles du Puy du Fou.