Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément complices pour leur retour dans Fort Boyard

Leur vie a changé il y a deux ans, grâce à Fort Boyard. En mai 2018, Alexandra Rosenfeld (33 ans) et Hugo Clément (30 ans) participaient à la célèbre émission de France 2 et ils ont eu un coup de foudre. Depuis, ils se sont pacsés et ont eu une petite fille prénommée Jim (née le 3 janvier 2020). Alors quand on leur a proposé de faire leur retour au fort, les amoureux n'ont probablement pas hésité une seule seconde.

Miss France 2006 et le journaliste de France 2 sont en effet de nouveau partis à l'aventure, une émission qui sera diffusée le 1er août 2020. Sur les photos officielles, on peut découvrir Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément complices ou en pleine action. On peut voir que l'ancienne reine de beauté a affronté Willy Rovelli ou que le beau brun était au côté de Delphine Wespiser. Avec Gérémy Credeville, Ariane Massenet et Florent Peyre, ils ont joué au profit de l'association Matelots de la vie qui divertit les enfants hospitalisés avec des aventures en bateau.

Interrogé par Télé Loisirs, Hugo Clément n'a pas caché qu'il avait posé une condition pour participer à Fort Boyard. "D'un point de vue éthique, je refuse de participer aux épreuves qui impliquent des animaux, que ce soit les tigres, les insectes ou les reptiles. Je n'ai pas envie de m'amuser avec des animaux captifs à qui on ne demande pas leur avis. J'avais fait cette demande à la production dès ma première participation. Je ne tente que les épreuves physiques pour défendre les associations qui oeuvrent pour la bonne cause. Et j'ai bon espoir qu'il y ait dans quelques années un Fort Boyard sans animaux, j'ai d'ailleurs fait part de ce souhait à la production ! Selon moi, on n'a pas besoin d'enfermer des tigres pour avoir une super émission télé", a confié ce grand défenseur de la cause animale.

Interrogée par Purepeople en septembre 2019, la maman d'Ava (née le 23 août 2010 de son ancienne union avec le joueur de rugby Sergio Parisse) avait évoqué son coup de foudre pour Hugo Clément. L'occasion de découvrir que Valérie Damidot, qui faisait partie de leur équipe dans Fort Boyard, a joué un rôle dans leur histoire d'amour : "Dans l'équipe, c'était le seul que je ne connaissais pas. Elle me disait : 'Tu vas voir, il est super sympa.' Bon, et puis finalement, je l'ai trouvé plus que sympa."