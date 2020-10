Secret Story : Un avortement forcé lors du tournage ? Benjamin Castaldi fait des révélations

L'émission de télé-réalité Secret Story est terminée depuis 2017 et pourtant, elle continue à faire toujours autant parler. Morgane Enselme, candidate de la saison 5 (en 2011) a par exemple sorti le livre Treize semaines pour raconter son expérience, pas toujours simple, dans la Maison des Secrets. Il arrive également à Benjamin Castaldi d'évoquer le programme qu'il a présenté de 2007 à 2014, comme lors de la soirée du 26 octobre 2020, dans Touche pas à mon poste (C8).

Cyril Hanouna a demandé à Benjamin Castaldi ce qu'il n'avait jamais osé faire à la télévision. Le chroniqueur et présentateur de 50 ans a donc expliqué qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'il n'avait pas faite à l'antenne. Baba a alors évoqué une histoire "d'avortement forcé dans Secret Story". Une histoire à laquelle le mari d'Aurore Aleman n'avait pas du tout en tête. Mais il a admis qu'il avait été contre donner une pilule abortive à l'une des candidates. "C'est vrai qu'on était quelques uns à avoir refusé d'en donner une. L'une des candidates était enceinte et la question s'est posée de lui faire prendre une pilule abortive. On était obligé à l'époque d'expliquer à la direction de la chaîne que c'était extrêmement traumatisant, que ça avait des conséquences, qu'il y avait un moment où il fallait expulser l'embryon. Et j'ai dit qu'on ne pouvait pas cautionner ça ni le filmer et le suivre. Je leur ai dit que s'ils faisaient ça, ce serait sans lui", a-t-il expliqué. Des confidences qui ont choqué certaines personnes sur le plateau.

Ce n'est pas la première fois que Benjamin Castaldi évoque cette anecdote. C'est ans son livre Pour l'instant tout va bien (sorti le 4 novembre 2015) qu'il avait fait cette révélation. "Les archives de Secret Story regorgent d'images embarrassantes, confinées dans des coffres sécurisés. Me croirez-vous si je vous dis que certains avaient imaginé de faire avaler une pilule abortive à une candidate enceinte, d'ailleurs sélectionnée pour cette raison ? Il a fallu expliquer à cette équipe pleine de ressources que la jeune femme risquait d'expulser son bébé sous la douche, devant les caméras. On marchait sur la tête", écrivait-il.