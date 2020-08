Benjamin Castaldi impatient : l'accouchement d'Aurore est imminent

La famille est sur le point de s'agrandir ! À 50 ans, Benjamin Castaldi s'apprête doucement mais sûrement à se replonger dans les couches et les biberons avec sa femme Aurore, enceinte de leur premier enfant. Fou de joie à l'idée d'accueillir un petit garçon à ses côtés, l'animateur multiplie les apparitions sur Instagram pour mettre à l'honneur le gros bidou de sa moitié.

Lundi 17 août 2020, il a d'ailleurs récidivé. Visiblement très impatient de rencontrer son bébé, le complice de Cyril Hanouna a partagé une belle image en noir et blanc où, très attentionné, il dépose délicatement sa main sur le ventre d'Aurore. Et d'après sa légende, l'accouchement ne devrait plus tarder. "On attend le petit bout... patience...", écrit-il.

En seulement quelques minutes, Benjamin Castaldi a recueilli une vague de bons sentiments en commentaire de la part des internautes. "Vous dégagez tellement du bonheur", "Tellement d'amour entre vous", "Vous êtes superbes", peut-on lire en masse.