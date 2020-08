Benjamin Castaldi et Aurore : "Avoir ce bébé est un vrai choix de notre part"

Benjamin Castaldi et sa femme Aurore vont bientôt avoir un bébé, un petit garçon qui devrait naître d'ici peu. Cette semaine, le couple fait la couverture du magazine Gala avec leurs enfants – les deux filles d'Aurore, Louise (13 ans) et Jade (17 ans) et les fils de Benjamin, Julien (23 ans), Simon (20 ans) et Enzo (16 ans). Âgés de 50 ans pour lui et de 43 ans pour elle, les amoureux se sont confiés sur l'arrivée de leur petit bébé.

Quand j'aime un homme, je ressens le besoin viscéral de porter son enfant

"Aurore voulait un enfant de moi. Pour être honnête, au début, je n'étais pas super chaud. J'en ai déjà trois et j'ai 50 ans. Mais lui refuser aurait été égoïste de ma part, et puis elle a su me convaincre... Ce bébé est désiré, est un vrai choix de notre part. On attend son arrivée avec impatience", confie d'entrée l'ex-star de TF1. Pour sa femme Aurore, avoir un enfant de Benjamin Castaldi était une évidence : "On me dit que je suis dingue de faire un bébé. Que voulez-vous, quand j'aime un homme, je ressens le besoin viscéral de porter son enfant. Pour moi, c'est une véritable preuve d'amour. Je suis certaine qu'avec Benjamin, on restera longtemps ensemble."

Dans la suite de l'entretien, le complice de Cyril Hanouna a confié ne pas vouloir répéter les erreurs du passé avec ce bébé. Notamment le fait de ne pas avoir toujours été un père présent. Il explique : "J'aimerais être un papa à temps plein, présent à toutes les étapes de sa vie, de la première dent qui tombe au premier bobo à l'école, en passant par le premier chagrin d'amour... C'est mon objectif." Benjamin Castaldi le sait, il n'a pas vécu tout ça avec ses précédents fils mais il ne culpabilise pas pour autant car comme il dit : "Le principal, selon moi, c'est d'avoir été présent pour eux dès que je l'ai pu, et qu'ils sachent que je les aime." Le futur papa a de toute façon rattrapé le temps perdu puisque ses fils ont pris la décision depuis plusieurs années de vivre à 100% à ses côtés.

Je suis content d'être à nouveau père, et je suis confiant en l'avenir

Bien dans sa vie, Benjamin Castaldi a profité de son entretien pour faire une magnifique déclaration d'amour à sa femme et a livré une anecdote touchante : "Aurore est un soleil. On est très complices. Quelle que soit la situation, on en sort toujours dans un éclat de rire et en échangeant un baiser langoureux. Quand on est allés chez le gynécologue pour la dernière visite avant l'accouchement, il nous a dit : 'Vous êtes parfaits, tellement drôles et mignons que rien ne peut vous arriver.' Ça m'a conforté sur deux choses : je suis content d'être à nouveau père, et je suis confiant en l'avenir."

Côté actualité, si on retrouvera bien sûr Benjamin Castaldi dès le 31 août sur C8 dans Touche pas à mon poste, l'homme de télévision a révélé avoir une nouvelle corde professionnelle à son arc. Avec Eric-Emmanuel Schmitt, il a co-écrit la pièce Bungallow 21, un huit clos entre Marilyn Monroe, Arthur Miller, Simone Signoret (sa grand-mère) et Yves Montand.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Benjamin Castaldi et sa femme Aurore dans le magazine Gala en kiosques le 13 août 2020.