Cyril Hanouna, sa rentrée très chargée : il sera à la tête de trois émissions

Espérons pour Cyril Hanouna qu'il profite à 100% de ses vacances, malgré sa blessure, car sa rentrée s'annonce très chargée. En effet, à partir du 31 août 2020, le présentateur de 45 ans sera à la tête de trois émissions sur C8 comme l'a annoncé la chaîne de la TNT via un communiqué de presse, le 11 août.

Le papa de Lino (8 ans) et Bianca (9 ans) débutera sa soirée avec Balance ton post. Grande nouveauté, l'émission sera désormais diffusée en quotidienne, à partir de 17h45, à la place de C'est que de la télé. C'est un changement important pour l'équipe car depuis 2018 le programme n'était à l'antenne qu'une fois par semaine (d'abord le vendredi, puis le jeudi), en deuxième partie de soirée. Pour cette nouvelle saison, Cyril Hanouna accueillera l'ancien communicant de François Hollande et ex-candidat à la mairie de Paris Gaspard Gantzer, Rokhaya Diallo (militante antiraciste et féministe française) et Geoffroy Lejeune (directeur de la rédaction du magazine Valeurs actuelles). Raquel Garrido, Laurence Sailliet, Christine Kelly, Karim Zéribi, Éric Naulleau, Bernard Laporte et Yann Moix seront quant à eux de retour.

Ils laisseront ensuite place à l'équipe de Touche pas à mon poste, à partir de 18h45. Des nouveaux chroniqueurs tels que Patrice Laffont, Thomas Villechaize ou Jean-Pascal Lacoste feront leurs premiers pas dans l'émission de Cyril Hanouna. Valérie Benaïm, Benjamin Castaldi, Isabelle Morini-Bosc ou Jean-Michel Maire seront également au côté du trublion pour des moments "100% darka" et "100% médias" comme le précise le communiqué de presse.

Enfin, à 20h15, Cyril Hanouna enchaînera avec le jeu A prendre ou à laisser qu'il a remis au goût du jour et présenté pour la première fois en mai dernier. Comme les années précédentes, Baba laissera sa place à d'autres membres de son équipe chaque vendredi. Eric Naulleau sera en charge de Balance ton post, Benjamin Castaldi de TPMP ouvert à tous et Valérie Benaïm d'A prendre ou à laisser. C'est donc une belle rentrée qui s'annonce avec ces trois émissions produites par H2O, la société de production de Cyril Hanouna (et filiale du groupe Banijay).