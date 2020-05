A prendre ou à laisser avec Cyril Hanouna : nouveautés et conditions de tournage

Evénement ! Ce lundi 18 mai 2020, Cyril Hanouna donne le coup d'envoi de sa version d'A prendre ou à laisser, émission présentée à l'origine par Arthur sur TF1 dans les années 2000 et qui avait fait son retour sur D8 en 2014-2015 avec Julien Courbet aux commandes. Du lundi au jeudi, à partir de 20h15, les téléspectateurs de C8 pourront suivre cette nouvelle folle aventure. Dans son édition du jour, Le Parisien a levé le voile sur cette version qui promet d'être exceptionnelle.

Le 15 mai dernier, Cyril Hanouna était de retour sur un plateau télévisé pour tourner le pilote d'A prendre ou à laisser avec des figurants, afin de mettre en place la mécanique avant le grand jour. C'est dans un beau décor lumineux, disposé dans les locaux de la Canal Factory à Boulogne-Bilancourt, qu'il évoluera face à 24 candidats qui espèrent empocher les 250 000 euros en jeu. Si Baba ne porte pas de masque, toute l'équipe de H2O et Endemol, qui coproduisent l'émission, en a, le coronavirus circulant toujours. Les participants se sentiront également en sécurité car ils seront placés loin les uns des autres. "Les femmes se maquilleront elles-mêmes et les hommes auront des lingettes matifiantes. Sur l'émission, les candidats sont séparés par du Plexiglas afin d'éviter les postillons", a expliqué Lionel Stan, le directeur général de H2O.

Cette édition 2020 reprend les fondamentaux de l'émission. Chaque candidat possède une boîte, avec un numéro allant de 1 à 24. Dans chacune, des sommes d'argent sont réparties au hasard. Au début de chaque émission, un tirage au sort détermine quel participant pourra jouer. Il ouvre une à une les boîtes des autres candidats pour, au final, remporter la somme d'argent contenue dans sa propre boîte. En cours d'émission, un "banquier" appelle l'animateur à plusieurs reprises afin de proposer au participant de racheter sa boîte contre une somme déterminée, ou pour échanger sa boîte avec une autre. Deux nouveautés sont également à prévoir, à savoir un jackpot et une 25e boîte à la fin. De quoi ménager encore plus de suspense.

Je veux m'amuser

Cyril Hanouna est plus que ravi d'être aux commandes de ce jeu télévisé, car il le connaît par coeur. "Je n'étais pas chaud pour reprendre TPMP car c'est une émission d'humeur et je ne voulais pas abîmer la marque avec une version au rabais, sans public. On a donc réfléchi à deux nouvelles offres : C'est que du kif et un jeu. A prendre ou à laisser est mon jeu préféré. J'y joue souvent avec des potes", a expliqué le présentateur au Parisien quand on lui a demandé pour quelle raison il reprenait ce programme. Il avait à coeur de respecter les codes du jeu. "Mais je veux apporter ma patte. Je veux m'amuser et je serai là pour divertir le candidat. Présenter le jeu en direct est une première", a-t-il précisé.

L'émission sera bien entendu tournée sans public. Un détail qui n'a pas d'importance pour Cyril Hanouna. Il rappelle en effet que son absence est moins gênante que pour TPMP. A l'origine, les candidats viennent de différentes régions d'Île de France. Mais les Français ne pouvant aller au-delà de 100 kilomètres de chez eux, la production a dû s'adapter. "Côté candidats, ils habitent tous en Île de France mais seront originaires des régions qu'ils représenteront. Moi aussi j'ai des marques au sol pour ne pas être trop proche des candidats et je ne pourrai évidemment pas être tactile avec eux", a confié Cyril Hanouna a Télé Loisirs.

Malgré les conditions particulières, l'ambiance sera à coup sûr au rendez-vous sur le plateau d'A prendre ou à laisser.