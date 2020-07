Cyril Hanouna victime d'une grosse chute : premières nouvelles après l'hôpital

Cyril Hanouna a eu une belle frayeur ce vendredi 24 juillet 2020. Sur Twitter, le célèbre animateur a révélé avoir été victime d'une grosse chute à vélo dans les rues de Paris. Résultat, il a été contraint de faire un saut à l'hôpital. "Les chéris je ne voulais pas vous angoisser, mais j'ai fait une très grosse chute à vélo qui aurait pu être très très grave. Heureusement j'ai pu contrôler la chute et éviter le pire, mais le bras est touché et le poignet cassé à priori. Je vais à l'hôpital, je vous tiens au courant", a-t-il écrit sur le réseau social.

Ni une, ni deux, ses fanzouzes lui ont envoyé une flopée de messages, lui souhaitant du courage et surtout, un prompt rétablissement. Et heureusement, quelques heures plus tard, Cyril Hanouna s'est de nouveau emparé de son compte Twitter pour rassurer sa communauté. "Bon bah les chéris pas d'opération mais attelle pendant 4 a 6 semaines! Petite tanasse mais ça aurait pu être bien pire ! Je vous aime fort." Là encore, le soutien de ses nombreux fans s'est fait retentir en commentaires. "Tu t'en sors pas trop mal finalement... Reste tranquille maintenant", "Une bonne rassrah tout de même", "Faites attention à vous maintenant monsieur l'agité", "La voyante cassoulet l'avait vu pour Benjamin mais pas pour toi", ont-ils ironisé.

Les vacances ne commencent donc pas de la meilleure des manières pour Baba, lequel présentait sa dernière émission C que du kif de la saison, sur C8, le 18 juin dernier. Une fin en grande pompe pour l'animateur de 45 ans qui n'a jamais cessé de travailler, même pendant le confinement. Au contraire, Cyril Hanouna avait tout fait pour se maintenir à l'antenne dans cette période trouble causée par l'épidémie de coronavirus. Il est certain qu'il pourra toutefois réellement se reposer après ces derniers mois, et ainsi profiter de ses deux enfants, Lino (8 ans) et Bianca (9 ans), avant la reprise. Une reprise qui s'annonce d'ores et déjà chargée puisqu'il reprendra les rênes de Touche pas à mon poste avec de nouveaux chroniqueurs mais aussi du jeu À prendre ou à laisser.