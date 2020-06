TPMP, salaire de Cyril Hanouna et son équipe : révélations sur leurs "efforts"

Le jeudi 18 juin 2020 était un jour particulier pour l'équipe de C que du kif. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs vivaient leur dernière émission de la saison. Des happenings ou des déclarations émouvantes étaient donc au programme afin de terminer en beauté. Le présentateur de 45 ans a aussi fait une révélation sur son salaire, ainsi que sur ceux de la joyeuse bande.

Pour la dernière de la saison de C que du kif, les téléspectateurs de C8 ont eu le droit à la séquence "L'indic de la rédac". L'occasion de découvrir ce qu'il se passe pendant les coupures publicitaires. Et ils ont appris que la crise sanitaire avait aussi touché les chaînes télévisées. Des images de Matthieu Delormeau expliquant qu'il n'était pas très bien payé pour les émissions depuis son retour en plateau ont été dévoilées. "Tu sais que C que du kif et À prendre ou à laisser, je le fais gracieusement, je ne rigole pas", a donc révélé Cyril Hanouna au chroniqueur de 46 ans et à ses autres collègues.

Une fois la séquence terminée, Baba a confirmé que l'équipe avait dû "faire des efforts" et a remercié ses chroniqueurs pour leur geste destiné à aider C8 à remonter la pente. "Je le dis, c'est vrai que les coûts de production ont énormément baissé lors de ces dernières semaines, après les événements qu'on a vécus et vous avez tous fait les efforts nécessaires, donc merci à vous", a ajouté Cyril Hanouna. Valérie Bénaïm, Jean-Michel Maire et les autres membres de la bande présents ont répondu que c'était tout à fait normal de faire des efforts, d'autant plus qu'ils avaient de "gros salaires". "Je suis venu en RER, mais ça me fait plaisir", a plaisanté Matthieu Delormeau.

Si les chaînes ont également été impactées, c'est parce que les campagnes publicitaires ont été stoppées pendant la durée du confinement. Espérons qu'à la rentrée, tout cela ne sera qu'un mauvais souvenir. Cyril Hanouna et son équipe préparent en tout cas activement la prochaine saison. Les noms de nouveaux chroniqueurs ont été dévoilés, parmi lesquels Patrice Laffont ou Jean-Pascal Lacoste. À partir du 31 août, TPMP reviendra à partir de 18h30 et sera suivie par À prendre ou à laisser. C'est que de la télé et TPMP People ne sont donc pas reconduits. Enfin, Valérie Benaïm sera chaque vendredi aux commandes de TPMP ouvert à tous, à la place de Benjamin Castaldi.