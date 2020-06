Valérie Benaïm émue par l'arrêt de C'est que de la télé : Adieux et révélations

Triste nouvelle pour les fans de C'est que de la télé (C8). Comme l'avait dévoilé TV Mag, l'émission présentée par Valérie Benaïm n'a pas été reconduite à la rentrée. Présente sur le plateau de C que du kif le 9 juin 2020, la présentatrice de 50 ans a réagi à la nouvelle.

Impossible pour Cyril Hanouna de ne pas évoquer cette actualité. Il a confirmé que C'est que de la télé, qui n'était plus diffusée depuis le début du confinement, ne ferait pas son retour sur la chaîne de la TNT et serait remplacée par À prendre ou à laisser à la rentrée. "C'est vrai que ça traînait depuis très longtemps, Valérie", a-t-il précisé. La décision d'arrêter le programme n'a donc pas été prise sur un coup de tête.

Valérie Benaïm n'en est pas moins triste, d'autant plus qu'elle n'a pas vraiment eu l'occasion de dire au revoir à son équipe et au public. Elle a donc profité de l'émission C que du kif diffusée hier soir pour le faire. "Je peux me permettre simplement d'embrasser très très très fort les équipes techniques. (...) Embrasser également la production et tous mes chroniqueurs que j'aime infiniment : Émilie, Ludivine, Caroline... toute la bande, je ne peux pas tous les citer. Et merci à tous les téléspectateurs, mes cinquièmes chroniqueurs, vraiment, vous avez été top. C'est toujours un petit crève-coeur de ne pas pouvoir dire au revoir, dans le cadre de son émission, de dire au revoir aux équipes et aux téléspectateurs, donc merci Cyril, je peux le dire maintenant comme ça", a-t-elle tout d'abord confié, non sans émotion.

La bonne nouvelle, c'est que Valérie Benaïm se verra confier d'autres projets et elle a tenu à le souligner, car elle recevait de nombreux SMS "de condoléances". "Tout va bien. On travaille sur des jolies choses ensemble", a-t-elle conclu. Et Cyril Hanouna de préciser qu'elle aurait sa propre émission l'an prochain et qu'elle serait de retour dans Touche pas à mon poste. L'année 2020 qui s'annonce plus que bien.

L'émission C'est que de la télé a été diffusée pour la première fois le 11 septembre 2017. À l'époque, c'est Julien Courbet qui était aux commandes. Après son départ pour M6, il a été remplacé par Valérie Benaïm (dès juin 2018).