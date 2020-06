Touche pas à mon poste : Des célèbres chroniqueurs recrutés par Cyril Hanouna

La saison n'est pas encore terminée, mais Cyril Hanouna et ses équipes travaillent activement pour offrir de belles émissions aux téléspectateurs de C8 à la rentrée. D'ailleurs, le présentateur de 45 ans a donné quelques informations à son public, mardi 2 juin 2020.

Depuis le 18 mai, Cyril Hanouna est aux commandes de C que du kif. Il a retrouvé certains chroniqueurs sur un plateau, après avoir animé une émission de chez lui durant le confinement, mais pas le public afin de ne mettre personne en danger. Peut-être sera-t-il de retour à la rentrée pour le retour de Touche pas à mon poste. Une émission qui comportera quelques nouveautés. Le présentateur a assuré que ses chroniqueurs actuels seraient toujours présents en septembre. Et des petits nouveaux feront leur arrivée.

Booder aura le droit à sa pastille : "On est en train de travailler avec Booder sur un truc pour TPMP, un programme avec un enfant, parce que ça a cartonné, Booder avec un enfant, pendant le confinement. C'est son idée." Et deux chroniqueurs auront le plaisir de siéger aux côtés de Valérie Bénaïm, Jean-Michel Maire et les autres. "Noam Cartozo nous rejoindra. Il fera une rubrique entrée/sortie. Noam, c'est ce jeune homme qui a fait le buzz pendant le confinement et qui faisait Questions pour un balcon et qui est excellent", a tout d'abord révélé Cyril Hanouna. Et d'ajouter que Thomas Villechaize de beIN Sports sera aussi de la partie, un immense bonheur, car il "le veut depuis des années". Trois fois par semaine, le journaliste sportif sera en charge de la même rubrique que Noam. En parallèle, il continuera à officier sur beIn. "Deux ou trois autres noms" devraient être annoncés d'ici là. On savait déjà que Jean-Pascal Lacoste et Jordan de Luxe rejoindraient les rangs de Baba.

En attendant d'en apprendre plus sur le sujet, Cyril Hanouna et son équipe de C que du kif profitent des derniers jours d'émission. La saison prendra en effet fin le 18 juin prochain. "On est en train de préparer des trucs de fous pour la dernière, bien entendu. Il y aura un À prendre ou à laisser spécial. Et à partir du 22 juin, il y aura une nouvelle émission [Kiffons l'été, NDLR] des best of de tous les prime time qu'on avait chronologiquement," a-t-il précisé. Un beau programme en perspective.