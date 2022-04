Benjamin Castaldi : Son fils Gabriel, 1 an, est déjà son portrait craché !

Ce jeudi 7 avril, le présentateur de télévision et désormais chroniqueur de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi a partagé une photo de son dernier fils Gabriel, âgé d'1 an et demi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le bambin ressemble déjà à son papa !

Chez les Castaldi, la ressemblance entre les hommes de la famille est frappante. De Jean-Pierre (l'acteur de théâtre) à Simon (star de télé-réalité) en passant par Benjamin, on retrouvera toujours cet air familier dans le célèbre clan. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné l'ancien présentateur de Secret Story en légende de cette photo adorable de son petit dernier.

"Un air de famille..." pouvait-on lire suivi de trois emoji coeur rouge. Dans la foulée, les autres membres du clan n'ont pas manqué de commenter l'adorable petite bouille de Gabriel. c'est Julien Castaldi qui a dégainé le premier en lâchant "quel bg (beau gosse)" en commentaire. La maman, Aurore, a bien entendu réagi en déclarant : "Ma tête cachée !" avec l'emoji qui pleure de rire. Les internautes s'en sont aussi donnés à coeur joie dans les commentaires. "Les Castaldi se ressemblent du plus grand au plus petit", "il te ressemble tellement, trop mimi ce bout de chou" ou encore, "ça c'est sur, on reconnaît bien la génétique de la mâchoire familiale", pouvait-on lire en effet dans les réactions.