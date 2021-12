Simon Castaldi, les dessous très hot de son couple avec Adixia : "On avait une relation uniquement sexuelle..."

Au mois de juillet dernier, avait lieu le tournage de la nouvelle saison des Marseillais VS Le Reste du Monde, dans le Sud de la France. Au casting, les téléspectateurs ont notamment retrouvé Simon Castaldi et Adixia, lesquels ont entamé une relation. Une relation qui était plus que la bienvenue tant les deux candidats souffraient de voir leurs ex respectifs Giuseppa et Paga se mettre ensemble. Aujourd'hui, Simon et Adixia forment un couple solide et très amoureux. Chose qu'ils n'avaient pas du tout prévu.

"On se fricotait un peu, on s'embrassait...", a commencé à expliquer le fils de Benjamin Castaldi lors d'une interview pour Gossip Room. Et pour sa chérie de préciser, plus cash : "On peut dire qu'on avait une relation sexuelle". "Voilà, on avait une relation uniquement sexuelle. Parce qu'on ne voulait pas se mettre en couple. Moi dans ma tête, c'était vraiment mon exutoire du fait que j'ai vécu un cross très très dur. Adi aussi. Ça m'a vraiment fait du bien. On s'est consolé, on s'est fait du bien et c'est la seule personne, avec Maeva, qui me faisait du bien. Je pouvais tout lui dire sans avoir peur. On était vraiment transparents sur ça", a confirmé le jeune homme de 21 ans.

Mais avec le temps, leurs sentiments ont grandement évolué et ils sont passés de "sex-friends à amoureux" de façon très naturelle. "On finit le tournage, on part dans le même van avec Océane, direction l'hôtel de Cannes. On arrive à l'hôtel, on prend la même chambre, et on ne s'est pas quitté de là jusqu'à ce qu'elle aille voir sa famille en Belgique courant septembre je crois. Il y a eu une continuité et c'était comme si on était en couple, a raconté Simon Castaldi. Et puis, un soir, elle m'a dit 'je t'aime', je lui ai dit 'moi aussi'."

Aujourd'hui, ils habitent ensemble dans le Sud de la France. En revanche, pour la suite, ils comptent bien prendre leur temps. "Un bébé pas tout de suite, ça c'est sûr. J'ai beaucoup d'autres objectifs qu'un bébé en ce moment", a souligné Adixia, qui se consacre à ses projets de Djette. Simon envisage toutefois d'ores et déjà leur futur à deux, et notamment des fiançailles. "Pourquoi pas... Peut être d'ici peu", a-t-il lâché suscitant la surprise de sa compagne : "D'ici peu ? Ce serait rapide !" Affaire à suivre...