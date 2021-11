Simon Castaldi règle ses comptes avec Paga et défend sa chérie Adixia : "Elle m'a tout raconté"

"Il y a quelqu'un qui ne veut pas dire les choses et veut faire passer Adixia pour une meuf qui veut toujours le récupérer à tout prix. On a compris qu'ils s'étaient vus avant le tournage et qu'il y a des choses qui se sont dites. Je ne pense pas que ce soit à moi de les dire, mais il y a eu des promesses et beaucoup de choses, elle m'a tout raconté. (...) Quand on est un homme depuis 30 ans, il faut porter ses cojones et ne pas remettre la faute sur une femme", a lancé le jeune homme de 21 ans, passablement énervé contre le DJ.

Dans sa très longue story Instagram, le petit-fils de Jean-Pierre Castaldi ne mâche pas ses mots et règle ses comptes avec Paga, l'ex petit ami de sa chérie et explique avoir pardonné ses erreurs à la Ch'ti de 29 ans., avec qui il vit une vraie passion : "C'est dramatique toujours se faire passer pour le mec gentil. (...) Il faut qu'il assume. On n'a pas été conçu avec les mêmes valeurs. Je veux juste que la vérité soit dite. Elle regrette et malheureusement, elle n'a pas contrôlé... Ce n'est pas grave, c'est le passé. Ce qui compte, c'est de regarder devant soi (...) Nous, on est heureux et on a une belle vie. Je pense que le futur parlera."