Simon Castaldi accusé d'escroquerie : son papa Benjamin Castaldi sort de ses gonds en direct !

Simon Castaldi est accusé par un patron de bar à chichas situé en Vendée de l'avoir escroqué. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce 30 novembre, Cyril Hanouna a souhaité résoudre cette affaire, qu'il a résumée en ces termes. "Simon Castaldi devait venir pour un évènement, comme beaucoup d'influenceurs font. Il aurait encaissé l'argent mais ne serait pas venu". Hervé, le propriétaire de l'établissement, est venu donner sa version des faits et répondre du flot d'insultes publié sur les réseaux sociaux.

"On a fait appel à Simon Castaldi pour une prestation. Le bookeur de Simon voulait absolument un virement bancaire, un acompte de 450 euros. Je ne connaissais pas cette personne donc j'ai contacté un autre bookeur, qui connait Adixia, la compagne de Simon. Ce dernier, après avoir eu l'argent, n'a plus donné de nouvelles. Au bout d'une semaine, Adixia voit avec Simon pour faire la vidéo pour annoncer l'évènement. Ensuite, Simon Castaldi m'a dit qu'il ne venait pas seul, qu'il fallait lui prendre des billets de train pour son équipe de sécurité. Mais je ne comprends pas parce qu'on est à la campagne, il n'y a pas de lascars...", a développé Hervé en affirmant que Simon Castaldi n'a pas fait le déplacement et ne l'a pas prévenu de son absence.

"Depuis vendredi, plus de réponses alors que la soirée était samedi. On a tout organisé... On sentait l'arnaque : les gens nous ont prévenu en disant qu'ils avaient vu des vidéos Snapchat et que Simon partait en voyage avec sa copine. Il y a des gens qui ont réservé et sont venus exprès pour voir Simon", a ajouté le propriétaire du bar à chichas. Hervé a ensuite fait une vidéo dans laquelle il a insulté le frère de Julien, Enzo et Gabriel (25, 17 et 1 ans) et ses proches et a partagé son numéro de téléphone. Des gestes qui ont déplu à Benjamin Castaldi.

Présent sur le plateau de Touche pas à mon poste, le père de famille s'est exprimé au nom de son fils de 21 ans, qu'il a eu avec son ex-femme Valérie Sapienza. Très remonté contre l'invité, qui a proféré des insultes envers sa famille et aurait menacé son fils, il lui a répondu : "Je ne sais pas quelle est l'embrouille mais insulter son père, sa mère, son grand-père... Pourquoi vous me mettez dans la sauce ? Mon fils est majeur. Vous le menacez, je vais porter plainte pour insulte publique et menaces ! A cause des gens comme vous, tout le monde se fout sur la gueule. Il y a eu des répercussions sur ma vie, j'ai quatre enfants..."

Simon Castaldi aurait rendu l'acompte perçu pour cette soirée. Sur le plateau, Hervé s'est excusé auprès de Benjamin Castaldi. Tout s'est donc finalement bien fini !