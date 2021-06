Tony Parker et Alizé Lim : Amoureux et attentifs à Roland-Garros

Roland-Garros, Alizé Lim connaît ! Elle a participé six fois au tournoi et y a fait son retour, en qualité d'actrice puis de spectatrice. Mercredi après-midi, la tenniswoman a assisté à un match au côté de son chéri, Tony Parker.

Après une édition sans public (Covid-19 oblige), les spectateurs sont de retour à Roland-Garros ! Alizé Lim et Tony Parker s'y sont rendus ce mercredi 9 juin 2021. Le couple a suivi avec attention le quart de finale simple messieurs qui opposait Rafael Nadal à l'Argentin David Schwartzman. L'Espagnol tenant du titre s'est imposé en 4 sets. Il retrouvera Novak Djokovic en demi-finale. Les deux hommes s'étaient déjà affrontés en finale de Roland-Garros en 2020.

Règles de distanciation oblige, Alizé et Tony ont laissé un siège libre entre eux deux. Ils ont échangé de nombreux regards et de nombreuses remarques, certainement liées au match. Leurs voisins le Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, et l'ancien rugbyman et sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Fabien Galthié, pourraient en témoigner !

Alizé Lim a fait plus que d'assister aux matchs des Internationaux de France ! Elle permet également aux téléspectateurs d'en découvrir les coulisses dans la série documentaire 6ème Set, disponible sur le site de France tv. Dans un des épisodes, l'auteur du livre Éloge de l'inconditionnel se glisse dans la peau d'une arbitre de chaise.

"La série est à la hauteur des behind the scenes je vous le promets, ça vaut le coup d'aller voir", a-t-elle promis sur Instagram pour inciter ses plus de 87 000 abonnés à aller la regarder.