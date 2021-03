Fabien Galthié à l'origine de la Covid-19 au sein du XV de France ? Les conclusions de l'enquête...

La flambée de cas de Covid-19 dans les rangs de l'équipe de France de rugby a surpris les amoureux du ballon oval. Le sélectionneur Fabien Galthié en aurait été à l'origine. L'ancien demi de mêlée a enfreint le protocole sanitaire qui privait les joueurs et le staff de sortie publique, mais est mis hors de cause par une enquête de la fédération.

La Fédération Française de Rugby a dévoilé les conclusions de son enquête sur l'origine de la série de cas de Covid-19 positifs en sein de l'équipe de France. Fabiel Galthié était soupçonné d'en être à l'origine. L'entraîneur des Bleus a été disculpé. "Ce qu'il a fait, quoi qu'on puisse en penser, il avait le droit de le faire, et qu'il n'y avait aucun risque particulier", a expliqué le président de la commission médicale de la FFR Roger Salamon, mercredi 3 mars 2021 sur RTL. Le 7 février dernier, Fabien Galthié avait assisté à un match opposant les espoirs de Colomiers, où évolue son fils Mathis (19 ans), aux espoirs du Stade français. La rencontre avait eu lieu au stade Jean-Bouin à Paris.

"Tous mes agissements sont conformes au protocole sanitaire. Je ne comprends pas ces accusations non justifiées", s'était défendu Fabien Galthié auprès de L'Équipe en réponse aux soupçons dont il faisait l'objet. L'auteur de la préface de la réédition de la biographie Bleu à l'âme sur son défunt ami et ex-partenaire Christophe Dominici n'est pas le patient zéro, qui a transmis la Covid-19 à onze autres joueurs et trois membres du staff de l'équipe de France de rugby.

Les joueurs surpris en balade à Rome : tous "retestés en rentrant".

Le virus aurait également pu contaminer les Bleus lors de séances d'entraînement avec l'équipe de France de rugby à 7. "Aucun joueur du XV n'a été contaminé par un joueur de France 7, puisque les cas positifs de cette semaine sont des transmissions à l'intérieur du groupe XV de France", avait assuré le vice-président de la FFR et "covid manager" de l'équipe de France, Serge Simon, dans un entretien au journal Midi Olympique. Il avait identifié le préparateur physique comme patient zéro.

Les joueurs eux-mêmes ont aussi été mis en cause. La semaine du dimanche 6 février 2021, jour de match face à l'Italie, ils avaient été aperçus chez un vendeur de gaufres, en pleine rue à Rome. Le président de la FFR et ancien entraîneur de l'équipe de France Bernard Laporte a assuré qu'ils avaient tous été retestés à leur retour.

La propagation de la Covid-19 chez les Bleus a valu un report du match du Tournoi des 6 nations entre la France et l'Écosse. Le 13 mars prochain, ils affronteront le redoutable 15 de la Rose, surnom de l'équipe d'Angleterre.